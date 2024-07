Sarah Jessica Parker und Jennifer Hudson: Wiedersehen in Paris

In dem Film, der die Kultserie «Sex and the City» nach sechs Staffeln fortsetzte, stellte Parkers Figur Carrie Bradshow Louise aus St. Louis (Jennifer Hudson) als ihre Assistentin ein, um ihr zu helfen, «wieder in die Welt zurückzukehren», nachdem sie von Mr. Big (Chris Noth) kurz vor dem Jawort sitzen gelassen wurde. Zu Weihnachten machte Carrie ihrer Assistentin, die Handtaschen liebte und diese normalerweise mietete, ein unvergessenes Luxus–Geschenk: eine 5.400 Dollar teure Handtasche von Louis Vuitton. Die «Sex and the City»–Hauptfigur wiederum verdankte Louise das Liebes–Comeback mit Mr. Big, denn die hatte alle seine Liebes–Mails sorgsam für Carrie gespeichert.