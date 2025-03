Sarah Jessica Parker wird 60: Mehr «Gilmore Girls» als Carrie Bradshaw

Wie ähnlich sind sich Carrie und Sarah Jessica?

Seit «Sex and the City» ist Carrie Bradshaw ein Synonym für ihren Namen geworden wie die Abkürzung SJP. Sie spielte die Rolle fast 100 Folgen lang in der Originalserie, in zwei Filmen und seit 2021 wieder im Spin–off «And Just Like That...». Trotzdem sollte man nicht den Fehler machen, Sarah Jessica und Carrie miteinander zu verwechseln. In mehreren Interviews machte SJP nach ihren Gemeinsamkeiten mit Carrie gefragt den Witz: «Wir sehen uns ähnlich.» Auch die Liebe zu New York und zu individueller Mode teilen die zwei. Das war es allerdings auch schon.