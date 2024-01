Sarah Kern nach Dschungel-Aus: Diskussion um Kim hat «mega genervt»

Ein sehr präsentes Thema für die Zuschauenden ist die Diskussion rund um Mike, Kim und Leyla. Wie sehr hat dieses Thema vor Ort dominiert beziehungsweise auch genervt?

Kern: Es hat mega genervt, sodass ich irgendwann sagen musste: «Jetzt reicht es.» Ich habe versucht, Kim ins Gemüt zu reden. Dann dachte ich, sie hat es verstanden, doch am nächsten Tag fing sie wieder damit an. Was ihre Person anbelangt, war im Dschungel Hopfen und Malz verloren. Ich glaube, Kim braucht einfach länger, bis sie irgendwann zur Selbstfindung reift. Sie muss vermutlich ihre Erfahrungen machen, vielleicht auch schlechte, ich weiss es nicht. Wir haben uns alle gefragt, warum sie so lange darauf hängen bleibt. Zunächst tat sie uns leid, aber irgendwann haben wir uns selbst auch alle leid getan, denn wir konnten es nicht mehr hören.