Sarah Knappik im Dschungelcamp: Ein verhängnisvoller Bienenstich

«Ich bin am Arsch. Aua. Scheisse. Oh fuck», meint Knappik in der neuesten Folge von «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» (am 30. August via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) plötzlich, nachdem sie in eine Hose fasst. Ihre Hand tue «höllisch weh». Sie bittet Kader Loth (51) mitzukommen: «Sag mal schnell Bescheid. Ich weiss nicht, ob ich allergisch bin.» Knappiks ganze Hand sei taub. Sie glaube, «einen kleinen Notfall» zu haben.