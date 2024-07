Sarah Knappik will im Legenden-Dschungelcamp ihren «Frieden finden»

«Ich habe mich verändert»

Bei «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» möchte Sarah Knappik ab dem 16. August (schon ab 15. August auf RTL+) jetzt endgültig beweisen, was in ihr steckt. «Meine Mission ist es, die kleine Sarah, die damals im Dschungel verloren gegangen ist, wieder herauszuholen», zitiert RTL die 37–Jährige in einer Pressemitteilung.