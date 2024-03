Sarah Michelle Gellar feiert 25 Jahre «Eiskalte Engel»

«Eiskalte Engel» von Regisseur Roger Kumble (57) basiert auf dem Roman «Gefährliche Liebschaften» von Choderlos de Laclos (1741–1803). Kumble verlegte die Handlung allerdings damals vom Frankreich des 18. Jahrhunderts in das New York der Gegenwart. Der Film handelt von den beiden Stiefgeschwistern Kathryn (Sarah Michelle Gellar) und Sebastian (Ryan Phillippe), die aus elitären New Yorker Kreisen stammen. Die beiden schliessen eine Wette ab, in der es darum geht, dass Sebastian die jungfräuliche Tochter des neuen Schuldirektors, Annette (Reese Witherspoon), verführen soll.