Sarah Michelle Gellar gratuliert verstorbener Shannen Doherty

Als die Nachricht von Shannen Dohertys Tod im vergangenen Jahr bekannt wurde, veröffentlichte Gellar bereits einen bewegenden Abschied an ihre langjährige Freundin. «Wie findet man die richtigen Worte, um 30 Jahre Freundschaft zusammenzufassen? Ich erinnere mich immer wieder daran, dass es nur deshalb so sehr schmerzt, weil so viel Liebe da war», hiess es in dem Beitrag.