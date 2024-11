Sarah Michelle Gellar heizt mit Foto von Dreharbeiten Spekulationen an

Schon im vergangenen Monat schob Gellar Spekulationen über ihre Beteiligung am Sequel/Reboot einen Riegel vor. «Ich bin tot», erklärte sie im Oktober gegenüber «People». Damit nahm Gellar Bezug auf ihre Figur Helen Shivers, die in dem Horrorfilm aus dem Jahr 1997 starb. Damals deutete sie auch bereits an, dass sie sich in inoffizieller Kapazität am Filmset aufhalten könnte.