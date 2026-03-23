Sarah Michelle Gellar: «Ich finde, ich sehe jetzt besser aus»

Sarah Michelle Gellar treibt gerne Sport

Wenn es um ihre Schönheits– und Fitnessroutine geht, vertraut Sarah Michelle Gellar auf Bewährtes. «Ich bin den Produkten, die ich benutze, sehr treu», sagt die Schauspielerin. Inzwischen hat sie auch eine neue Leidenschaft fürs Krafttraining: «Ich habe Sport auf eine ganz neue Art für mich entdeckt. Alle sagen, wenn man älter wird, muss man mit Krafttraining anfangen. Ich hatte immer Angst vor dem Gewichtheben, weil ich Schauspielerin bin und wenn man wie der Terminator aussieht, ist es schwer, in einem historischen Film mitzuspielen. Aber mit zunehmendem Alter wird einem klar, dass man es wirklich tun muss. Ich habe Trainer gefunden, die mir wirklich Spass machen und die das Training für mich abwechslungsreich gestalten.»