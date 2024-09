Sarah Michelle Gellar & Patrick Dempsey: Was hat «McBuff» zu bedeuten?

Treffen sich eine Vampirjägerin und ein Starchirurg in einer Bar... Was wie der Anfang eines Altherrenwitzes klingt, geschah dank Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (47) und «Grey's Anatomy»–Schwarm Patrick Dempsey (58) tatsächlich. Gellar postete das gemeinsame Foto auf ihrem offiziellen Instagram–Account und scherzte umgehend: «Das Crossover, von dem ihr nicht wusstet, dass ihr es braucht.» Dazu packte sie den Hashtag «McBuff» – in Anspielung an ihre TV–Rolle der Dämonenjägerin Buffy Summers und Dempseys Paraderolle als Dr. Derek «McDreamy» Shepherd.