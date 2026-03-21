Sarah Michelle Gellar trauert mit «Buffy»-Zitat um Nicholas Brendon

Der Schaukelstuhl im Himmel

«Sie werden nie wissen, wie schwierig es ist, derjenige zu sein, der nicht auserwählt wurde», heisst es von Gellar bei Instagram in dem gewählten Zitat. «So nah am Rampenlicht zu leben und doch nie darin zu stehen. Aber ich weiss es. Ich sehe mehr, als irgendjemand ahnt, denn niemand beobachtet mich.» Sie habe ihn «gesehen», schreibt die Buffy–Darstellerin direkt an ihren ehemaligen Kollegen «Nicky» gerichtet. «Ich weiss, dass du Frieden gefunden hast, in diesem grossen Schaukelstuhl im Himmel.»