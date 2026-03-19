Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr.: Das ist ihr Geheimnis

«Unser Running Gag ist, dass wir jedes Jahr nachschauen müssen, wann unser Jahrestag ist», sagt der «Buffy»–Star in der aktuellen Cover–Story des «People»–Magazins. Ihr Privatleben hielten die beiden Filmstars der frühen 2000er–Jahre so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus – was gut für ihre Beziehung war, wie sie erklärt. «Ich sage immer, ich bin zwei Personen: Ich bin Sarah Michelle Gellar und ich bin Sarah Prinze.» Als Sarah Prinze führe sie «ein ruhigeres und privateres Leben». Sie fügt an: «Und das ist auch gut so. Und unsere Fans respektieren das sehr.» Das prominente Paar hat zwei gemeinsame Kinder im Teenager–Alter: Tochter Charlotte (16) und Sohn Rocky (13).