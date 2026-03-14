Sarah Michelle Gellar verkündet Aus für Reboot von «Buffy»

Hochkarätiges Team für das Reboot

Die Absage kommt für viele überraschend, da das Projekt hinter der Kamera mit namhaften Talenten besetzt war. Die Schwestern Nora und Lila Zuckerman waren für das Drehbuch an Bord. «Nomadland»–Regisseurin Chloé Zhao sollte dem «Buffyverse» mit ihrem charakteristischen visuellen Stil eine neue, zeitgemässe Ästhetik verleihen. «New Sunnydale» sollte eine direkte Fortsetzung der Original–Mythologie sein und eine neue Generation von Jägerinnen einführen, die unter der Anleitung einer gereiften Buffy Summers stehen.