Sarah Michelle Gellar verrät: Daran scheiterte das Reboot von «Buffy»

Anschliessend meldete sich auch Ryan Kiera Armstrong (16) zu Wort – die Nachwuchsschauspielerin, die als neue Protagonistin der Vampirjäger–Reihe die Nachfolge neben Gellar hätte antreten sollen. In einer Videobotschaft über ihre Instagram–Story wandte sich Armstrong direkt an ihre Fans. Trotz der enttäuschenden Nachricht klang sie gefasst und dankbar. «Ich wollte einfach Danke sagen für die Unterstützung, die ihr mir und der Serie in den vergangenen Monaten entgegengebracht habt. Das war wirklich etwas Besonderes», sagte die 16–Jährige. Sie sei stolz auf das, was das Team gemeinsam geschaffen habe – auch wenn die Öffentlichkeit es nun nie zu sehen bekomme. «Das nimmt aber nichts von der unglaublichen Erfahrung weg, die ich machen durfte.»