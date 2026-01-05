Sarah Paulson: Tattoo für ihre verstorbene Freundin Diane Keaton

Sarah Paulson war an Keatons Seite «der glücklichste Mensch»

«Du wärst heute 80 geworden», schreibt Paulson auf Instagram zu einem Foto, das offenbar die beiden vor einem Sonnenuntergang am Meer zeigt. Sie habe «zu viele tiefe Gefühle, um sie hier darzustellen». Die Schauspielerin sei «der glücklichste Mensch der Welt» gewesen, weil sie mit ihrer Freundin «reisen, so viel lachen, dass wir geweint haben, eine Million und einen Film schauen, wirklich weinen und mit dir Pommes essen» durfte. «Du. Du. Wundersames, einzigartiges Du. Ich werde dich bis ans Ende der Zeit vermissen.»