Sarah Victoria Schalow verlässt «Alles was zählt»

Sarah Victoria Schalow: «Das Team werde ich vermissen»

Diese Gefühle teilt auch Sarah Victoria Schalow mit ihrer Rolle. Im Interview mit RTL wird deutlich, wie sehr ihr der Abschied vom Set zu schaffen macht. «Das Team werde ich vermissen. Es ist so ein unfassbar grossartiges Team», so die Schauspielerin. Nach zwei intensiven Jahren, in denen sie die Rolle der Hanna verkörpert hat, fällt ihr der Abschied sichtlich schwer.