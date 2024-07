Sarah Wiener: Die Politikkarriere zerstörte ihr Liebesleben

Politikkarriere zerstörte Sarah Wieners Liebesleben

Die 61–Jährige, die von 2008 bis 2014 mit dem Schauspieler Peter Lohmeyer (61) verheiratet war, hat 2024 nicht noch einmal für die Europawahl kandidiert. Im Rückblick bemerkt sie, dass ihr in den vergangenen Jahren durch ihre politischen Tätigkeiten die «Energie» für die Liebe und eine Beziehung gefehlt hätten, da sie in dem Zeitraum «sehr fokussiert» gewesen sei. «Liebe braucht eben Zeit zu zweit», so Wiener, doch jetzt, nach dem Ende ihrer Brüsseler Laufbahn, könne sie sich «aber vorstellen, dass sich das jetzt auch wieder ändert».