Sarg der Queen im Ballsaal von Balmoral aufgebahrt

Fahnen stehen noch lange auf Halbmast

Zwei Tage werde der Sarg dort aufgebahrt sein, danach soll er laut des Berichts zum Holyrood Palast in Edinburgh, dem offiziellen Wohnsitz der Queen in Schottland, transportiert werden. Es sei angedacht, dass der Leichnam der Queen noch in dieser Woche zurück nach London überführt wird.