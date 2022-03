Sarina Nowak als «GNTM»-Jurorin: Die erfolgreichsten Kandidatinnen

In diesem Jahr sucht Heidi Klum (48) zum 17. Mal nach «Germany's next Topmodel». Für die aktuelle Staffel holte die Model-Mama eine ehemalige Kandidatin wieder als Gastjurorin zurück: Sarina Nowak (28). Inzwischen ist sie als Curvy-Model tätig und passt somit gut in das neue Bild, das «GNTM» mit mehr Vielfalt vermitteln will. 2009 lief sie selbst noch in der Show über den Laufsteg. Die damals 16-Jährige sah allerdings noch ganz anders aus. Inzwischen steht das kurvige Model für Body Positivity und lebt und arbeitet in Los Angeles.