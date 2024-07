Sascha Hehn bestätigt: Er ist seit zwei Jahren verheiratet

Seit den 1980er Jahren ein TV–Star

Für Sascha Hehn ist es die erste Ehe. Der Schauspieler startete seine Karriere bereits in den 1960er–Jahren. Bekannt wurde er in den 1980er–Jahren dann durch seine Rollen als Dr. Udo Brinkmann in «Die Schwarzwaldklinik» und als Chefsteward Viktor Burger in der TV–Reihe «Das Traumschiff». Im Januar 2014 kehrte Hehn zu seiner Erfolgsrolle zurück und trat die Nachfolge von Siegfried Rauch (1932–2018) als Kapitän Victor Burger auf dem «Traumschiff» an. 2018 gab er die Rolle wieder ab, die letzte Folge mit ihm war 2019 zu sehen.