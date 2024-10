Halloween-Special ab dem 21. Oktober

Sasha bei «LOL: Last One Laughing»: Roher Spargel gegen den Lachanfall

Ab dem 21. Oktober startet das Halloween–Special von «LOL: Last One Laughing» bei Amazon Prime. Musiker Sasha wagt sich in der Nicht–Lachen–Challenge in fremde Comedy–Gefilde. Am Ende konnte ihm nur noch roher Spargel gegen das Lachen helfen, verrät er im Interview.