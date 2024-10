Sasha freut sich auf viele «magische Momente» bei «Holiday on Ice»

Wie macht sich Sasha auf dem Eis?

Sasha plant die Show ganz privat in der Vorweihnachtszeit zu besuchen. «Ich möchte gerne mit meiner Frau, meinen Schwiegereltern und meinem Sohn kommen, um die Show einmal mit meiner Familie zu erleben.» Und wie sieht es mit seinen Qualitäten auf dem Eis aus? «Ich glaube, das letzte Mal Schlittschuhlaufen war für mich mit circa 15 Jahren in der Eishalle Echtrop bei Soest», erinnert er sich. «Ich war eigentlich gar nicht so schlecht, wollte aber bei der Eisdisko meiner damals Angebeteten imponieren und es ist natürlich passiert, was dann passiert, wenn man zu viel will, ich habe mich ordentlich hingelegt. Aber ich denke es wird mal wieder Zeit sich die Schlittschuhe anzuschnallen, das macht nämlich einen Riesenspass! Der Sound, den die Kufen auf dem Eis machen, finde ich sehr magisch», schwärmt der Sänger.