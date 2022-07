Saskia Atzerodt ist zum ersten Mal Mama geworden

Bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten

Die Augsburgerin Atzerodt nahm an der sechsten Staffel von «Der Bachelor» im Jahr 2016 teil und startete damit ihre TV-Karriere. Im gleichen Jahr wurde ihre Beziehung mit dem Model Nico Schwanz (44) bekannt, die beiden trennten sich im Juli 2017. Atzerodt nahm unter anderem an den Reality-TV-Formaten «Das Sommerhaus der Stars», «Bachelor in Paradise» und «Get the F*ck out of my House» teil.