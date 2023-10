Sat.1 beendet «Volles Haus»: Das sind die Nachfolger

Am Nachmittag will Sat.1. dann der Mitteilung zufolge künftig auf diese Shows setzen: «Die Urlaubs–Docs», die «in medizinischen Notsituationen» helfen und Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies bieten. Bei «Die Tier–Docs! Pfotenhelden mit Herz» geht es laut dem Sender in eine Kleintierpraxis, den Zoo oder auf den Bauernhof. Zudem zeigt Sat.1 in der neuen Doku–Soap–Reihe «We Are Family!» Familien aus ganz Deutschland «bei ihren täglichen Abenteuern und Herausforderungen». Darüber hinaus sollen neue Folgen von «Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt» laufen.