Sat.1 kündigt «Der letzte Bulle»-Comeback mit Henning Baum an

Darum geht es in den neuen Folgen von «Der letzte Bulle»

«Der letzte Bulle» feierte erstmals im April 2010 Premiere auf Sat.1. In fünf Staffeln und 60 Episoden löste Henning Baum in der Rolle des aus einem 20–jährigen Koma erwachten Polizisten Mick Brisgau 60 Kriminalfälle. Im Juni 2014 flimmerte die letzte Folge über die Bildschirme. Im November 2019 kam ein Spielfilm mit dem gleichen Titel, ebenfalls mit Baum in der Hauptrolle, in die deutschen Kinos.