Sat.1-Kuppelshow «Gestrandet... in den Flitterwochen» startet im April

Gute Nachrichten für Freunde der Datingshow «Hochzeit auf den Blick»: Sat.1 bringt eine weitere Kuppelshow mit ähnlichem Prinzip an den Start. Ab dem 17. April läuft die Reality–TV–Sendung «Gestrandet... in den Flitterwochen», bei der sich zwölf Singles «auf das romantischste Abenteuer ihres Lebens» begeben, wie es in einer Pressemitteilung heisst. Der Clou der Sendung: Erst kommt die Hochzeit, dann das Kennenlernen.