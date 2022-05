Sat.1-Show «Paar Wars» wird unbenannt in «Paar Love»

Make love, not war!

Moderator Schmitz (47) erklärt den Hintergrund der Umbenennung: «Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die ‹War› im Titel trägt. Deshalb lautet unser Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: ‹Make love, not war!›»