Sat.1-Team gewinnt 100. Folge von «Schlag den Star»

Im Matchballspiel «Team–Reck» mussten alle Kandidatinnen und Kandidaten möglichst lange an einer Stange hängen. Sobald jemand losliess, lief die Zeit für das jeweilige Team langsamer. Am Ende blieb nur noch Aaron Troschke hängen. Eine Minute musste er noch durchhalten, damit die Mannschaft den Sieg holt. Und er schaffte es. «Team blau gewinnt. Aaron Troschke hat sich für den Sieg am Ende nochmal richtig reingehängt», hiess es auf dem offiziellen Instagram–Account der Sendung. Das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro wird jeweils zur Hälfte an die Arche und die Tafel gespendet.