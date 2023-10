Sat.1 zeigt Bambi-Verleihung 2023 am 16. November

Er gehört zu den begehrtesten Awards in Deutschland und seine Verleihung gilt als Society–Highlight: Am 16. November wird wieder der Bambi verliehen. Bereits zum 75. Mal zeichnet der Konzern Hubert Burda Media dann Künstlerinnen und Künstler sowie besondere Persönlichkeiten in verschiedenen Kategorien aus. Sat.1 zeigt die glamouröse Show ab 20:15 Uhr.