«SATC»-Ikone Sarah Jessica Parker feiert mit Queen Camilla in London

Sie verriet Camilla zudem, dass ihre Aufgabe in der Jury des Literaturpreises «aufregend» für sie gewesen sei, «vor allem, weil ich Teil dieser Gruppe sein durfte, in der alle aussergewöhnlich und klug sind». Die Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit ein grosser Buchfan ist, fügte hinzu: «Wir hatten so viel zu besprechen und sind von so wunderbaren, spannenden Autoren umgeben.»