«SATC»-Spin-off «And Just Like That...» bekommt eine zweite Staffel

Die Fortsetzung von «Sex and the City» bekommt eine Fortsetzung. Für das Spin-off «And Just Like That...» wird eine weitere Staffel gedreht, wie HBO Max bestätigt. Der US-Streamingdienst veröffentlichte unter anderem auf Instagram einen kurzen Clip, in dem es heisst: «Und einfach so kommen wir für Staffel zwei zurück.»