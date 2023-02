Sauna und Dampfbad: So gut ist Schwitzen für die Gesundheit

Sauna- und Dampfbäder im Vergleich

Die zwei wesentlichen Unterschiede zwischen der Sauna und dem Dampfbad sind die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Während im Dampfbad zwischen 40 und 60 Grad Celsius herrschen, ist es in der klassischen, finnischen Sauna mit 70 bis 90 Grad deutlich heisser. Die Luftfeuchtigkeit liegt im Dampfbad bei 100 Prozent, in der Sauna ist es hingegen völlig trocken. Im Dampfbad kondensiert die Luft auf der Haut, was häufig mit Schweissperlen verwechselt wird. Der Körper kühlt in der Sauna und beginnt deshalb zu schwitzen. Wo man sich am besten entspannen und erholen kann, hängt tatsächlich von den individuellen Vorlieben ab. Denn beide Arten der Schwitzbäder sind gleichermassen gesund und effektiv.