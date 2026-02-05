Savannah Guthrie: 50.000 Dollar für Hinweise auf vermisste Mutter

Die Suche nach der Mutter von US–Moderatorin Savannah Guthrie (54) geht weiter. Am Sonntag wurde Nancy Guthrie (84) als vermisst gemeldet. Für wichtige Hinweise hat das FBI jetzt eine Belohnung von bis zu 50.000 US–Dollar ausgesetzt. Dabei gehe es konkret um Informationen, «die zur Auffindung von Nancy Guthrie und/oder zur Festnahme und Verurteilung von Personen führen, die an ihrem Verschwinden beteiligt sind», schrieb die Sicherheitsbehörde auf der Plattform X. Zuletzt sei die Vermisste am Samstagabend auf ihrem Anwesen im Stadtteil Catalina Foothills in Tucson, Arizona, gesehen worden.