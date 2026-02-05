Savannah Guthrie: Bewegende Botschaft an Entführer ihrer Mutter

«Das Licht fehlt in unserem Leben», heisst es in dem Statement weiter. Die Vermisste sei ein sinnbildlicher Leuchtturm für ihre Kinder. Falls ihre Mutter dies höre, solle sie wissen, «dass du nach Hause kommen musst», sagt die Schwester der Moderatorin. «Wir vermissen dich.» Die Familie habe die Berichte gesehen, dass ein angebliches Lösegeldschreiben aufgetaucht sei, erklärt Savannah Guthrie weiter. «Wir sind bereit, zu reden», sagt sie. «Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie [in Ihrer Gewalt] haben. [...] Bitte melden Sie sich bei uns.»