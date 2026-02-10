Savannah Guthrie bittet um Hilfe bei Suche nach entführter Mutter

Seit dem 1. Februar wird Nancy Guthrie vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass die 84–Jährige gegen ihren Willen aus ihrem Haus in Tucson im Bundesstaat Arizona gebracht wurde. Auf den Treppenstufen am Gebäude seien Blutspuren gefunden worden. Das FBI lobte eine Belohnung von 50 000 Dollar für sachdienliche Hinweise aus.