Savannah Guthrie erhöht Belohnung auf eine Million Dollar

Trotz allem halte die Familie an der Hoffnung fest. Ihre Schwester Annie drücke es am besten aus, so Guthrie: «Wir pusten auf die Glut der Hoffnung.» Mit einem eindringlichen Appell schloss die Moderatorin ihr Video: «Bitte, wenn Sie diese Nachricht hören, wenn Sie gezögert haben und sich nicht sicher waren – lassen Sie dies Ihr Zeichen sein. Treten Sie vor, sagen Sie, was Sie wissen, und helfen Sie uns, unsere geliebte Mutter nach Hause zu bringen.»