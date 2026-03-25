Savannah Guthrie spricht über entführte Mutter: «Es ist unerträglich»

Die mutmassliche Entführung von Nancy Guthrie ging vor mehreren Wochen um die Welt. Bisher wurde die 84–jährige Mutter von Savannah Guthrie (54) nicht gefunden. Die US–Moderatorin hat jetzt erstmals nach dem Verschwinden ihrer Mutter ein längeres Interview gegeben.
«Jemand muss das Richtige tun», sagt die sichtlich mitgenommene Guthrie im Gespräch mit ihrer Kollegin Hoda Kotb (61) von der «Today»–Show in einem Ausschnitt aus dem Interview. Sie spricht von einer grossen «Qual» für die Familie.
«Diese Gedanken verlangen gedacht zu werden»
«Es ist unerträglich», sagt die Moderatorin. Sie berichtet unter Tränen, dass sie nicht durchschlafen könne. Sie wache «mitten in der Nacht auf, jede Nacht», erzählt sie. «Und in der Dunkelheit stelle ich mir den Schrecken vor, den sie durchmacht. Und es ist undenkbar, aber diese Gedanken verlangen gedacht zu werden.» Ihre Mutter müsse jetzt endlich nach Hause kommen.
Während des Gesprächs habe Guthrie laut Kotb verzweifelt gewirkt, aber auch eine gewisse Unbeugsamkeit gezeigt. Die 54–Jährige kommt demnach unter anderem auf die Ermittlungen im Fall ihrer verschwundenen Mutter zu sprechen, aber auch auf ihren Glauben und darauf, wie sie mit der gesamten Situation umgeht. Das gesamte Gespräch soll in zwei Teilen gezeigt werden. Die Veröffentlichung des ersten Teils ist für den 26. März angekündigt, die des zweiten für den 27. März.
Nancy Guthrie war Anfang Februar als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht zu einem Sonntagsgottesdienst erschienen war. Seither wird nach der 84–Jährigen gesucht. Es wird davon ausgegangen, dass Nancy Guthrie entführt wurde. Ihre Tochter Savannah hat sich mehrfach bei Instagram an die Öffentlichkeit und an den oder die mutmasslichen Entführer gewandt. Die Familie bietet eine Belohnung in Höhe von bis zu einer Million US–Dollar für eine Rückkehr Nancy Guthries. Das FBI hat 100.000 US–Dollar für Hinweise, die zur Festnahme möglicher Entführer und/oder dem Auffinden Guthries führen, ausgeschrieben.