Savannah Guthrie spricht über entführte Mutter: «Es ist unerträglich»

Nancy Guthrie war Anfang Februar als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht zu einem Sonntagsgottesdienst erschienen war. Seither wird nach der 84–Jährigen gesucht. Es wird davon ausgegangen, dass Nancy Guthrie entführt wurde. Ihre Tochter Savannah hat sich mehrfach bei Instagram an die Öffentlichkeit und an den oder die mutmasslichen Entführer gewandt. Die Familie bietet eine Belohnung in Höhe von bis zu einer Million US–Dollar für eine Rückkehr Nancy Guthries. Das FBI hat 100.000 US–Dollar für Hinweise, die zur Festnahme möglicher Entführer und/oder dem Auffinden Guthries führen, ausgeschrieben.