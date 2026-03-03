Savannah Guthries Mutter entführt: Ermittler machen Fortschritte

Vor rund einem Monat verschwand die Mutter der US–Moderatorin Savannah Guthrie (54). Am 1. Februar meldete ihre Familie Nancy Guthrie als vermisst. Noch haben die Ermittler den oder die mutmasslichen Entführer nicht gefunden. Der zuständige Sheriff, Chris Nanos, gab jetzt aber ein hoffnungsvolles Update. In einem in der «Today»–Show ausgestrahlten Interview antwortete er auf die Frage, ob sie «der Identifizierung eines oder mehrerer Verdächtiger näher gekommen» seien: «Ich denke, dass die Ermittler definitiv näher dran sind.» Weiter erklärte er zur Frage der NBC–Korrespondentin Liz Kreutz: «Wir haben viele Informationen, viele Spuren, aber jetzt ist es an der Zeit, einfach an die Arbeit zu gehen.»