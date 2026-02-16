Savannah Guthries Mutter entführt: Verwandte nicht im Fokus

«Bringt sie nach Hause»

Guthrie sowie ihre Geschwister Annie und Camron haben sich in den vergangenen Tagen mehrfach über die Social–Media–Plattform gemeldet. «Es ist zwei Wochen her, seit unsere Mutter entführt wurde, [...] und ich wollte nur sagen, dass wir immer noch Hoffnung haben und immer noch glauben», sagt sie im jüngsten Video. Wer auch immer ihre Mutter entführt habe oder wer wisse, wo die 84–Jährige ist, solle sich gewiss sein, «dass es nie zu spät ist». Die Familie glaube an das Gute im Menschen. «Bringt sie nach Hause», schreibt die Moderatorin zu dem Video.