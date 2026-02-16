Savannah Guthries Mutter entführt: Verwandte nicht im Fokus

Gut zwei Wochen ist es her, dass Savannah Guthrie (54) und ihre Familie die Mutter der US–Moderatorin als vermisst gemeldet haben. Es wird davon ausgegangen, dass die 84–jährige Nancy Guthrie entführt wurde. Während die Moderatorin sich erneut via Instagram an den oder die mutmasslichen Entführer gewandt hat, grenzen die Ermittler offenbar den Kreis verdächtiger Personen ein.
«Bringt sie nach Hause»
Guthrie sowie ihre Geschwister Annie und Camron haben sich in den vergangenen Tagen mehrfach über die Social–Media–Plattform gemeldet. «Es ist zwei Wochen her, seit unsere Mutter entführt wurde, [...] und ich wollte nur sagen, dass wir immer noch Hoffnung haben und immer noch glauben», sagt sie im jüngsten Video. Wer auch immer ihre Mutter entführt habe oder wer wisse, wo die 84–Jährige ist, solle sich gewiss sein, «dass es nie zu spät ist». Die Familie glaube an das Gute im Menschen. «Bringt sie nach Hause», schreibt die Moderatorin zu dem Video.
Beim FBI sind laut «NBC News» bislang mehr als 30.000 Anrufe zu dem Fall eingegangen. Hunderte Menschen aus unterschiedlichen Behörden arbeiteten daran, Guthrie zu finden. Zwei mit der Ermittlung vertraute Quellen hätten berichtet, dass zwei Männer, die näher untersucht wurden, nicht mehr im Fokus stünden. Auch habe man sich davon abgewandt, dass Verwandte Nancy Guthries in die mutmassliche Entführung verstrickt sein könnten. Offiziell sei bislang niemand völlig ausgeschlossen worden, man konzentriere sich aber auf andere Hinweise. Es gebe eine «Unzahl an Theorien» bezüglich des Falls.
Nancy Guthrie war Anfang Februar als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht zu einem Sonntagsgottesdienst erschienen war. In US–Medien wurde bald von eingegangenen Lösegeldforderungen berichtet. Das FBI arbeitet mit der örtlichen Polizei zusammen, um die 84–Jährige zu finden und bietet eine Belohnung in Höhe von 100.000 US–Dollar für Hinweise, die zur Festnahme möglicher Entführer und/oder dem Auffinden Guthries führen.