Scarlett Johansson: Eine MCU-Rückkehr wäre «ein Wunder»

Auch wenn der von ihr gespielte Superheldencharakter beliebt ist, ist sich Scarlett Johansson (38) anscheinend nicht sicher, ob sie noch einmal als Black Widow beziehungsweise Natasha Romanoff auf der Kinoleinwand erscheint. Das deutet sie zumindest in Gesprächen mit Savannah Guthrie (51) und Al Roker (69) von der US–Show «Today» an. Auf Gerüchte angesprochen, dass Johansson nach den Ereignissen aus «Avengers: Endgame» wieder in die Rolle der Black Widow schlüpfen könnte, erklärt der Hollywood–Star: «Ich denke, es war das Ende, richtig?»