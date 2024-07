Scarlett Johansson funkelt bei der «To the Moon»-Premiere in Berlin

Rote Akzente

Sie posierte in einem rosafarbenen Paillettenkleid mit rotem Unterrock, das mit rubinroten und silbernen Steinen verziert war. Diese funkelten an der Taille, am Ausschnitt und als Sternenmuster auf dem Rock und sorgten für einen glamourösen Look. Bei den Accessoires setzte sie lediglich auf silberne Diamantohrringe und legte somit den Fokus auf die glitzernde Robe, zu der sie schwarze Riemchen–Heels kombinierte. Einen weiteren Farbakzent setzte sie mit rotem Lippenstift – das restliche Make–up hielt sie hingegen dezent. Ihre blonden Haare liess Johansson im Seitenscheitel und in leichten Wellen über die Schultern fallen. Channing Tatum setzte auf einen klassischen grauen Anzug und trug darunter ein legeres T–Shirt in Schwarz.