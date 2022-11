Scarlett Johansson landet erste Serienhauptrolle ihrer Karriere

Johansson spielt eine Journalistin

In der Romanvorlage ist der Protagonist jedoch ein Journalist. Und der wird in der Serienadaption zu einer Journalistin, die von Scarlett Johansson verkörpert wird. Madison «Madi» Cowart soll für eine Zeitung in Florida über die letzten Tage eines Häftlings berichten. Dabei kommen ihr Zweifel an seiner Schuld.