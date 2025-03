Scarlett Johansson schliesst Rückkehr als «Black Widow» aus

«Natasha ist tot», betont Scarlett Johansson in dem neuen Gespräch. Um dies noch mehr zu unterstreichen, fügt sie hinzu: «Sie ist tot. Sie ist tot. Okay?» 2019 erschien der Streifen «Avengers: Endgame», in dem Black Widow ehrenhaft starb, um das Universum zu retten. 2021 kam schliesslich das Prequel «Black Widow», in dem die Schauspielerin nochmal in die Rolle der Superspionin schlüpfte. Seitdem hoffen Marvel–Anhänger auf eine Rückkehr von Scarlett Johansson.