Two-Hit-Wonder der 90er-Jahre

Scatman John: Film über das Leben der Eurodance-Kultfigur geplant

In der Schule wegen seines Stotterns gemobbt, als erfolgloser Jazzmusiker in den USA drogenabhängig. Dann wurde John Larkin in den 90er-Jahren plötzlich als Scatman John zur Kultfigur des Eurodance. Nun wird sein Leben verfilmt.