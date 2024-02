Schaltjahr: Sieben skurrile Fakten zum 29. Februar

Beliebter Hochzeitstermin und kurioser Brauch

Der 29. Februar wird auch gern in Sachen Heirat genutzt – sei es für einen romantischen Antrag oder gar für die grosse Hochzeitsfeier. So bieten zahlreiche Standesämter am Schalttag auch mehr Termine an als üblich. Ebenfalls interessant: In einigen Ländern, etwa Grossbritannien und Irland, wird der 29. Februar als traditioneller Tag gesehen, an dem Frauen den Männern einen Heiratsantrag machen. Die Sitte ist als «Leap Day Proposals» bekannt.