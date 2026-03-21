Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. «Schäm dich Reich!»: Wolter-Zwillinge mit neuer Dating-Game-Show
Neues Fremdschamformat

«Schäm dich Reich!»: Wolter-Zwillinge mit neuer Dating-Game-Show

Dennis und Benni Wolter zeigen in einer neuen Show, «wie ein erstes Date besser nicht laufen sollte». Die Fremdscham–Sendung läuft ab Ende April im Fernsehen.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Dennis und Benni Wolter in «Schäm dich Reich!».
Dennis und Benni Wolter in «Schäm dich Reich!». Joyn/Felix Görgens

In etwas mehr als einem Monat startet auf ProSieben und bei dem Streamingdienst Joyn eine neue Show mit Dennis und Benni Wolter. Die 35–jährigen Zwillinge, unter anderem bekannt für «World Wide Wohnzimmer», führen durch «Schäm dich Reich!». Der Titel ist dabei einer Ankündigung zufolge auch Programm.

Ausgestrahlt werden soll «Schäm dich Reich!» ab dem 29. April, um 23:15 Uhr, auf ProSieben sowie via Joyn. Die Wolters machen «aus einem romantischen Kennenlernen ein Spiel voller Fremdscham», heisst es in einer Pressemitteilung. Darum wird es in dem Format genau gehen.

«Lockvögel» sorgen für Fremdscham

Personen, die in der Mitteilung als «Lockvögel» bezeichnet werden, begeben sich demzufolge mit einem Knopf im Ohr auf ein echtes Date. Die Wolter–Zwillinge stellen ihnen zunehmend peinliche Aufgaben, die sie erfüllen sollen. Die mögliche Gewinnsumme, die nach dem Date zwischen «Lockvogel» und dem Gegenüber geteilt werden soll, steigt offenbar auf bis zu 4.000 Euro, wenn die Herausforderungen gemeistert werden.

Sollte das Ganze auffliegen, ist das Geld weg. Vorbei sei die Tortur erst, wenn die Wolters alles auflösen. Man wolle «jede Grenze des guten Geschmacks» testen. So kann es wohl beispielsweise zum Aufessen von Resten auf fremden Tellern oder einem vorschnellen «Ich liebe dich» und dergleichen mehr kommen. «Erst blamieren, dann abkassieren: Wer schon immer einmal sehen wollte, wie ein erstes Date besser nicht laufen sollte, darf diese Dating–Game–Show nicht verpassen», werden die Zwillinge zitiert.

Von SpotOn vor 58 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Show