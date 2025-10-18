Schamhaar-Unterwäsche ausverkauft: So reagiert Kim Kardashian

Für ihre Vorbereitung auf die Rolle holte sich Kardashian Inspiration bei ihrer eigenen Familienanwältin Laura Wasser.

Die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Schauspielerinnen beschreibt Kardashian als bereichernd. «Ich liebe diese Frauen», schwärmte sie. «Wir haben viel zusammen gelernt. Ich habe viel von ihnen gelernt, indem ich jeden einzelnen Tag am Set aufgetaucht bin und sie einfach arbeiten sah. Sie sind die Besten in dem, was sie tun. Das war die beste Lektion, die ich lernen konnte.»