Scharfe Kritik: Neil Young erteilt Glastonbury Festival eine Absage

«Unter der Kontrolle von Unternehmen»

«Uns wurde gesagt, dass die BBC jetzt ein Partner von Glastonbury ist und wollte, dass wir viele Dinge auf eine Art und Weise tun, an der wir nicht interessiert waren», schrieb er am 31. Dezember in seiner Nachricht. Weiter führte er aus: «Es scheint, dass Glastonbury jetzt unter der Kontrolle von Unternehmen steht und nicht mehr so ist, wie ich es in Erinnerung habe...»