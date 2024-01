Schauspiel-Ikonen unter sich: Shirley MacLaine trifft Juliette Binoche

Beide spielten Coco Chanel

Und sie haben eine echte Figur gemeinsam: Denn beide verkörperten die französische Designerin Coco Chanel (1983–1971). MacLaine spielte die Mode–Legende im Biopic «Coco Chanel» aus dem Jahr 2008, Binoches Darstellung in der Apple TV+–Serie «The New Look» ist ab 14. Februar zu sehen. Im vergangenen Jahr sagte die 59–Jährige dazu im Interview mit «Variety»: «Es gab zehn grossartige Drehbücher, weil es zehn Episoden sind, und es wird so sein, als würde man verschiedene Rollen spielen, weil wir sie in verschiedenen Phasen ihres Lebens zeigen werden.»