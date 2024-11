Schauspieler Florian David Fitz ist jetzt blond

Fitz zählt seit Jahren zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Seinen Durchbruch feierte er mit der Serie «Doctor's Dairy», in der er von 2008 bis 2011 an der Seite von Diana Amft (49) den Oberarzt Marc Meier spielte. In darauffolgenden Jahren machte sich Fitz nicht nur als Schauspieler einen Namen, sondern feierte auch sein Debüt als Drehbuchautor und Regisseur. Sein Privatleben hält er hingegen aus der Öffentlichkeit heraus. Jedoch bestätigte Fitz im April 2022, Vater von Zwillingen zu sein.